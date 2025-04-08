Рожкова: Законопроект о виртуальных активах в Украине подготовят к октябрю 2025 года

Фото: Катерина Рожкова / прес-служба НБУ

Законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен к октябрю 2025 года с привлечением технической помощи международных партнеров. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с Меморандумом с МВФ, обновленные законодательные предложения будут подготовлены с привлечением технической помощи наших партнеров к октябрю 2025 года. Новый закон определит распределение полномочий регуляторов", – отметила Рожкова.

Она подчеркнула, что законопроект будет базироваться на европейской директиве MiCA, которая предполагает, что даже обеспеченные понятными базовыми активами токены могут быть приемлемы только в том случае, если это обеспечение находится в Европе.

"Регулирование этого рынка в странах ЕС обычно осуществляется совместно: центральные банки концентрируются на токенах, которые обеспечены валютами или деньгами, регуляторы рынка ценных бумаг или министерства финансов – на всех остальных", – заявила замглавы НБУ.

Она добавила, что Украина вместе с международными партнерами четко определит, кто из регуляторов будет за что отвечать, но заверила, что регулятором точно не будет Минцифры из-за позиции МВФ.

"Но надо признать, что технологии меняют паттерн. Так что если Минцифры в авангарде передовых технологий, их опыт и видение следует использовать при разработке законопроекта", – отметила Рожкова.

Первая заместитель главы Нацбанка рассказала, что после принятия закона о виртуальных активах НБУ будет разрабатывать свои внутренние нормативно-правовые акты, чтобы урегулировать все вопросы в своей части, ведь рынок потребует упорядочения.

"Важно сохранить макрофинансовую стабильность, поэтому нельзя, чтобы виртуальные активы заменили собой деньги. Мы должны обеспечить прозрачность операторов, учитывая требования финансового мониторинга, защитить финансовую систему от утечки капитала, защитить население", – сказала она.