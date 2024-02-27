Страховий депозит від Обміфай для безпечного обміну валют

Як купувати і продавати крипту і інші валюти без страху?

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У світі криптовалют довіра завжди була на першому місці. Багато людей бояться користуватися криптовалютами саме через складнощі та ризики, пов'язаними з цією сферою. Особливо зараз, коли існує дуже багато скамів і шахрайства. Як купувати і продавати крипту і інші валюти без страху?

Саме тут приходить на допомогу Обміфай, інноваційний сервіс моніторингу онлайн-обмінників, який вперше ввів на ринок концепцію страхового депозиту для максимальної безпеки та впевненості користувачів у своїй платформі.

Чому обмін на Обміфай – це безпека ваших коштів?

Всі партнери-обмінники Обміфай проходять ретельну перевірку. Обміфай особисто знайомиться з власниками обмінників, перевіряє репутацію їх сервісу, тестує роботу обмінника та технічну підтримку протягом певного часу, аби переконатись, що сервіс працює налагоджено. Обміфай завжди на зв’язку зі своїми партнерами для підтримки надання ними якісного сервісу та для вирішення питань користувачів.

Як працює страховий депозит на Обміфай

Крім цього, нещодавно Обміфай запустив в роботу страховий фонд партнерів, куди вони відправляють певну страхову суму для можливості вирішення моніторингом непередбачуваних ситуацій.

Obmify використовує страховий депозит у таких випадках:

Компенсація технічних помилок з боку онлайн-обмінника, що призвела до втрати коштів користувачів Obmify;

Компенсація втрати коштів користувачем Obmify в результаті форс-мажорних обставин.

Тобто, у випадку будь-яких проблем з обміном, платформа виступає гарантом і повертає гроші користувачеві. Таким чином, Обміфай не лише обирає найкращі обмінники, але й забезпечує їхню надійність і безпеку для кожного користувача.

Знайти обмінники зі страховим депозитом можна за допомогою спеціальної позначки:

Обмін відбувається як і зазвичай, але у випадку непередбачуваних ситуації користувач який обрав обмінник зі страховим депозитом може звернутися в технічну підтримку Obmify та розраховувати на повернення коштів. Сервіс зв'язується з обмінником для вирішення проблеми і протягом 24 годин користувач отримує свої кошти або від обмінника або від Obmify. Це додаткова гарантія безпечного обміну.

Що таке Обміфай

Обміфай – це сервіс моніторингу онлайн-обмінників, який допомагає користувачам знайти найкращі обмінні курси, оцінити рейтинг та відгуки, а також перевірити ліміти та резерви для кожного обмінника. З Обміфай ви можете бути впевнені, що ваші обміни криптовалюти будуть здійснені з максимальною ефективністю та безпекою.