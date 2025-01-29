Центробанк Чехії розгляне можливість включення біткоїна в резерви країни

Якщо Чехія схвалить такий крок, це може стати важливим сигналом для інших центральних банків

Біткоїн (Фото: unsplash.com)

Голова Чеського національного банку (ČNB) Алеш Міхль заявив, що запропонує план включення Bitcoin до офіційних резервів країни. Це може стати першим подібним кроком серед західних монетарних установ, які досі ставилися до криптоактивів з обережністю, повідомляє Financial Times.

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За словами Міхля, правління ČNB розгляне можливість придбання Bitcoin, що потенційно може означати виділення на це мільярдів доларів. Якщо ініціативу схвалять усі сім членів монетарного комітету, криптовалюта стане частиною стратегії диверсифікації резервів Чехії, поряд зі збільшенням запасів золота та акцій.

Міхль зазначив, що в перспективі Центробанк може направити до 5% своїх валютних резервів у Bitcoin.

"Для диверсифікації наших активів Bitcoin виглядає привабливо", – сказав він в інтерв'ю FT.

Водночас Міхль визнав, що Bitcoin має "екстремальну волатильність", проте звернув увагу на те, що великі інвестфонди, зокрема BlackRock Inc., вже запустили біржові фонди (ETF), орієнтовані на криптовалюту.

Раніше в інтерв’ю місцевому телебаченню Міхль згадував, що розглядав можливість придбання кількох Bitcoin для резервів, але не планував значних інвестицій у криптовалюту.

Станом на кінець грудня 2024 року резерви Чехії становили $146 млрд, що є одним із найбільших показників у світі відносно розміру економіки країни. Зараз 22% портфеля Чеського національного банку складають акції, 30% з яких припадає на американські компанії. Міхль має намір збільшити цю частку до 50% протягом трьох років.

Алеш Міхль очікує, що протягом наступних п’яти років інші центральні банки також почнуть включати Bitcoin до своїх резервів. На його думку, це підтверджує той факт, що криптоактиви поступово приймаються навіть консервативними фондами, зокрема пенсійними.

"Можливий широкий спектр сценаріїв – від знецінення до стрімкого зростання Bitcoin. Але ми також інвестували в акції компаній на кшталт Enron чи Wirecard, тож маємо певний досвід невдалих вкладень. Тому так, я готовий до потенційного краху Bitcoin", – зазначив Міхль.

За його словами, сам факт покупки великого обсягу Bitcoin з боку Центробанку може вплинути на його ціну.

Ідея створення стратегічних резервів у Bitcoin розглядається й в інших країнах. Наприклад, кандидат у президенти Польщі Славомір Менцен заявив, що підтримує таку ініціативу.