Центробанк Чехии рассмотрит возможность включения биткоина в резервы страны

Если Чехия примет такой шаг, это может стать важным сигналом для других центральных банков

Биткоин (Фото: unsplash.com)

Глава Чешского национального банка (ČNB) Алеш Михль заявил, что предложит план включения Bitcoin в официальные резервы страны. Это может стать первым подобным шагом среди западных монетарных учреждений, до сих пор относящихся к криптоактивам с осторожностью, сообщает Financial Times.

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По словам Михля, правление ČNB рассмотрит возможность приобретения Bitcoin, что потенциально может означать выделение на это миллиардов долларов. Если инициативу одобрят все семь членов монетарного комитета, криптовалюта станет частью стратегии диверсификации резервов Чехии наряду с увеличением запасов золота и акций.

Михль отметил, что в перспективе Центробанк может направить до 5% своих валютных резервов в Bitcoin.

"Для диверсификации наших активов Bitcoin выглядит привлекательно", – сказал он в интервью FT.

В то же время Михль признал, что Bitcoin обладает "экстремальной волатильностью", однако обратил внимание на то, что крупные инвестфонды, в частности BlackRock Inc., уже запустили биржевые фонды (ETF), ориентированные на криптовалюту.

Ранее в интервью местному телевидению Михль упоминал, что рассматривал возможность приобретения нескольких Bitcoin для резервов, но не планировал значительные инвестиции в криптовалюту.

По состоянию на конец декабря 2024 года резервы Чехии составляли $146 млрд, что является одним из самых больших показателей в мире по размеру экономики страны. Сейчас 22% портфеля Чешского национального банка составляют акции, 30% из которых приходится на американские компании. Михль намерен увеличить эту долю до 50% в течение трех лет.

Алеш Михль ожидает, что в течение следующих пяти лет другие центральные банки также начнут включать Bitcoin в свои резервы. По его мнению, это подтверждает тот факт, что криптоактивы постепенно принимаются даже консервативными фондами, в том числе пенсионными.

"Возможен широкий спектр сценариев – от обесценивания до стремительного роста Bitcoin. Но мы также инвестировали в акции компаний вроде Enron или Wirecard, поэтому имеем определенный опыт неудачных вложений. Поэтому да, я готов к потенциальному краху Bitcoin", – отметил Михль.

По его словам, сам факт покупки большого объема Bitcoin со стороны Центробанка может повлиять на его цену.

Идея создания стратегических резервов у Bitcoin рассматривается и в других странах. К примеру, кандидат в президенты Польши Славомир Менцен заявил, что поддерживает такую инициативу.