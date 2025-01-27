Указ Трампа о криптовалютах ударил по биткоину
Bitcoin и другие криптовалюты подверглись падению после исполнительного указа президента Дональда Трампа, который определил криптоиндустрию ключевым двигателем инноваций в США.
Основная криптовалюта снизилась более чем на 6,5%, опустившись ниже $98 000 в понедельник утром, после чего несколько отыграла потери. По состоянию на 11:50 по Киеву Bitcoin торговался на уровне $99 140.
Меньшие токены, такие как Solana и XRP, упали еще больше — на 11% и 14% соответственно. Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, потеряла более 8% в пиковые моменты.
Трамп подписал указ в прошлую пятницу, создав рабочую группу, которая должна разработать регуляторную базу для цифровых активов в США в течение шести месяцев. Указ также предусматривает оценку возможности создания национального резерва криптовалют. Однако обещание Трампа создать резерв Bitcoin, озвученный им во время избирательной кампании, в документе не подтвердилось.
"Рынок получил 90% того, что ожидал, но это уже было учтено в цене. Все, что не предполагает немедленной скупки BTC для резерва, разочарует рынок", – отметил Шон Макналти, руководитель APAC derivatives в FalconX.
Bitcoin взлетел более чем на 50% после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года. Хотя ранее Трамп скептически относился к криптовалютам, его позиция изменилась во время кампании, в значительной степени благодаря большим политическим взносам от индустрии. Президент пообещал сделать США мировой криптостолицей, а в декабре назначил венчурного капиталиста Дэвида Сакса "криптоцарем".
- В дни перед инаугурацией Трамп и его жена Мелания даже запустили мемкоины — чрезвычайно волатильные токены, вызвавшие критику со стороны представителей индустрии.
- 13 января биткоин упал до двухмесячного минимума на фоне распродажи рисковых активов.