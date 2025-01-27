Указ Трампа о криптовалютах ударил по биткоину

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Bitcoin и другие криптовалюты подверглись падению после исполнительного указа президента Дональда Трампа, который определил криптоиндустрию ключевым двигателем инноваций в США.

Основная криптовалюта снизилась более чем на 6,5%, опустившись ниже $98 000 в понедельник утром, после чего несколько отыграла потери. По состоянию на 11:50 по Киеву Bitcoin торговался на уровне $99 140.

Курс биткоина (Данные coindesk.com)

Меньшие токены, такие как Solana и XRP, упали еще больше — на 11% и 14% соответственно. Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, потеряла более 8% в пиковые моменты.

Трамп подписал указ в прошлую пятницу, создав рабочую группу, которая должна разработать регуляторную базу для цифровых активов в США в течение шести месяцев. Указ также предусматривает оценку возможности создания национального резерва криптовалют. Однако обещание Трампа создать резерв Bitcoin, озвученный им во время избирательной кампании, в документе не подтвердилось.

"Рынок получил 90% того, что ожидал, но это уже было учтено в цене. Все, что не предполагает немедленной скупки BTC для резерва, разочарует рынок", – отметил Шон Макналти, руководитель APAC derivatives в FalconX.

Справка Президент США Дональд Трамп 23 января 2025 года подписал указ, признающий криптоиндустрию ключевым двигателем инноваций. Указ предусматривает создание рабочей группы по разработке новых правил регулирования криптовалют, запрещает запуск цифрового доллара и отменяет предварительные ограничительные нормативы. Документ направлен на стимулирование криптоиндустрии, защиту участников рынка и обеспечение лидерства США в финансовых технологиях. Инициатива отражает изменение позиции Трампа, получившего значительную поддержку криптосообщества во время выборов. Президент США Дональд Трамп 23 января 2025 года подписал указ, признающий криптоиндустрию ключевым двигателем инноваций. Указ предусматривает создание рабочей группы по разработке новых правил регулирования криптовалют, запрещает запуск цифрового доллара и отменяет предварительные ограничительные нормативы. Документ направлен на стимулирование криптоиндустрии, защиту участников рынка и обеспечение лидерства США в финансовых технологиях. Инициатива отражает изменение позиции Трампа, получившего значительную поддержку криптосообщества во время выборов.

Bitcoin взлетел более чем на 50% после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года. Хотя ранее Трамп скептически относился к криптовалютам, его позиция изменилась во время кампании, в значительной степени благодаря большим политическим взносам от индустрии. Президент пообещал сделать США мировой криптостолицей, а в декабре назначил венчурного капиталиста Дэвида Сакса "криптоцарем".