Як купити біткоїн в Україні: вигідні і безпечні способи

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Процес купівлі біткоїнів може здатися складним для тих, хто тільки починає вивчати цю тему. Але насправді це може бути досить простою процедурою, особливо коли ви розумієте основні кроки та інструменти. Ми, разом з експертними матеріалами криптомедіа Incrypted, спробували розібратись, як зараз відбувається ця процедура.

1. Оберіть платформу для обміну криптовалют

Перший крок – це обрати надійну та добре відому платформу для купівлі біткоїнів за гривні. На щастя, на сьогоднішній день існують кілька таких сервісів, які пропонують зручні та безпечні послуги обміну криптовалют:

Binance – це одна з найбільших та найпопулярніших криптовалютних бірж у світі. Binance дозволяє обмінювати гривні на біткоїни та інші криптовалюти (раніше була функція прямого обміну, але зараз залишився сервіс р2р).

WhiteBit – це українська криптовалютна біржа, яка підтримує прямий обмін гривні на біткоїни.

Купівля через крипто-карти та платформу Trustee Plus – зручне поєднання звичних нам банківських карт і крипто-гаманця.

Агрегатори р2р – обмін через пропозиції продавців на ринкових умовах.

2. Актуалізуйте свій обліковий запис

Після вибору платформи вам потрібно створити обліковий запис. Процедура створення облікового запису зазвичай досить проста і включає введення основних особистих даних та підтвердження електронної адреси.

3. Поповніть свій рахунок

Після створення облікового запису вам потрібно поповнити його грошима, щоб мати можливість купувати біткоїни. Більшість платформ підтримують різні способи оплати, включаючи банківські перекази, платіжні картки та електронні гаманці.

4. Купуйте біткоїни

Після поповнення рахунку ви готові купувати біткоїни. Просто вкажіть кількість біткоїнів, яку ви хочете придбати, та підтвердіть операцію. Зазвичай платформа здійснює обмін миттєво, і ваші біткоїни з'являються на вашому обліковому записі. Якщо прямого обміну на гривні немає, можливо, треба буде купити спочатку USDT, далі конвертувати його в крипто активи, які вам подобаються.

5. Зберігайте свої біткоїни у безпечному місці

Після покупки біткоїнів важливо забезпечити їх безпечне зберігання. Хоча біржі надають гаманці для зберігання криптовалют, рекомендується використовувати холодні гаманці (наприклад, апаратні), які забезпечують більш високий рівень безпеки. Купівля біткоїнів за гривні може здатися складною задачею, але з правильними інструментами та знаннями цей процес буде швидким і простим.

Найкращий спосіб купівлі – Trustee Plus

Для того, щоб купити біткоїни за гривні через Trustee, вам потрібно спочатку завантажити мобільний додаток Trustee Plus. Після цього, слід зареєструватися в додатку і пройти веріфікацію. Після реєстрації ви отримаєте віртуальну карту, яку можна додати до Apple Pay або Google Pay і все.

Карта Trustee Plus дозволяє вам виводити криптовалюту у фіатні кошти. Ця можливість викликала значний інтерес в Україні, і в перший місяць роботи сервісу ним скористалися майже 200 000 користувачів. Проект Trustee Plus – це наступний крок у розвитку криптогаманця Trustee Wallet, спрямований на більш масовий ринок. Був розроблений українськими програмістами Вадимом Грушею та Ксенією Житомирською.

Trustee Wallet і Trustee Plus – це різні застосунки, які не пов'язані між собою. Trustee Wallet є більш складним у використанні і вимагає більше знань про блокчейн-технологію, тоді як Trustee Plus простий у використанні, схожий на звичайний банківський додаток.

Основна перевага Trustee Plus полягає у можливості конвертувати криптовалюту в фіатні кошти з комісією в розмірі 0,5%. Крім того, вам не потрібно взаємодіяти з банками, оскільки Trustee Plus працює відповідно до європейських правових норм, що робить його зручним і доступним для користувачів з різних країн, включаючи Україну.

Для використання Trustee Plus вам потрібно завантажити мобільний додаток, зареєструватися в ньому, отримати віртуальну карту та додати її до Apple Pay або Google Pay. Після цього ви зможете конвертувати свою криптовалюту у фіатні кошти і зручно користуватися ними. При цьому ви будете користуватися усіма перевагами біткоїну, заощаджувати кошти, інвестувати в перспективні токени.

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Як купити біткоїн на біржі Binance за гривні через алгоритм P2P?

Біржа Binance вважається однією з найбільших та найпопулярніших криптовалютних бірж у світі. Завдяки своїй популярності та високому рівню безпеки, багато людей шукають можливість купити біткоїни безпосередньо на цій платформі. Одним із найпопулярніших способів придбання біткоїнів на Бінанс є використання алгоритму P2P (Peer-to-Peer).

Алгоритм P2P на Binance: Як працює?

Створення облікового запису – перш ніж розпочати, вам необхідно мати обліковий запис на біржі Binance. Якщо у вас ще його немає, зареєструйтеся на офіційному веб-сайті.

Перехід до розділу P2P – після входу у свій обліковий запис перейдіть до розділу P2P на платформі. Цей розділ призначений для здійснення угод між користувачами.

Вибір та пошук пропозицій – у розділі P2P ви зможете побачити список доступних пропозицій купівлі біткоїнів за гривні. Виберіть потрібну пропозицію від продавця, який пропонує найкращі умови обміну (відображається ціна, банк для оплати, строки виконання угоди, мінімальний лот).

Запит на купівлю – після вибору пропозиції зробіть запит на купівлю, вказавши кількість біткоїнів, яку ви хочете придбати, і умови оплати, зокрема валюту та спосіб оплати.

Проведення угоди – якщо продавець погоджується на ваш запит, ви зможете створити угоду. Біржа Binance виступає наглядачем за угодою, гарантуючі безпеку обох сторін.

Оплата і отримання біткоїнів – після підтвердження угоди вам необхідно буде здійснити оплату продавцю відповідно до умов угоди. Після цього біткоїни будуть переведені на ваш обліковий запис на біржі Binance.

Зберігання біткоїнів – після отримання біткоїнів ви можете залишити їх на своєму обліковому записі, використовувати їх для торгівлі або перевести до власного зовнішнього гаманця для більшої безпеки.

Загалом, процес купівлі біткоїнів за гривні через алгоритм P2P на біржіBinance є досить простим і зручним для багатьох користувачів. Він дозволяє швидко та безпечно здійснювати угоди з іншими користувачами безпосередньо на платформі. Проте, ризики шахрайства зберігаються, інколи курси не відповідають ринковим, треба більше часу для укладення угоди.

Купівля біткоїнів в обмінниках

Купівля біткоїна за гривні в обміннику є одним з найшвидших і найпростіших способів отримання криптовалюти. Однак, варто пам'ятати про певні ризики, які пов'язані з такими "сірими" схемами або фізичними відділеннями, де міняють валюту за готівку.

Алгоритм купівлі в "сірих" обмінниках:

Знайдіть адресу обмінника (через рекомендації друзів, рекламу на вулиці або в інтернеті). Будьте обережні та перевіряйте репутацію обмінника, оскільки не всі вони надійні.

Перевірте курс обміну біткоїна за гривні в обміннику та порівняйте його з іншими обмінниками та біржами. Він повинен бути конкурентним та реальним.

Обговоріть умови обміну, кількість біткоїнів, яку ви хочете придбати, і деталі оплати.

Здійсніть оплату готівкою, а представник обмінника перекаже вам біткоїни на ваш електронний гаманець (він має бути до того часу створений в додатках або на біржі). Переконайтеся, що отримали всю суму біткоїнів, яку ви придбали. Важливо! Транзакція може займати до години часу, тому зберігаються суттєві ризики при укладанні таких угод!

Ризики:

Шахрайство та обман – існує ймовірність стати жертвою шахрайства або обману з боку ненадійного обмінника. Переконайтеся, що ви перевірили репутацію та надійність обмінника перед здійсненням операції.

Викрадення грошей – можливість зустрічі з невідомою особою для здійснення оплати може стати причиною викрадення грошей або пограбування. Будьте обережні та вибирайте безпечні місця для зустрічі.

Курсові ризики – курс біткоїна може змінюватися протягом короткого періоду, тому є ризик втрати коштів через несприятливу зміну курсу під час проведення операції.

Загалом, купівля біткоїна за гривні в "сірих" обмінниках може бути швидким та зручним способом, але варто ретельно вивчити ризики та бути обережними під час обміну.

Купівля біткоїну на P2P (онлайн сервіси)

Купівля біткоїна через P2P (Peer-to-Peer) онлайн сервіси стає все більш популярним варіантом серед користувачів, оскільки вона дозволяє безпосередньо обмінюватися криптовалютою з іншими користувачами без посередництва централізованої біржі.

Цей сервіс дозволяє користувачам в Україні обмінювати криптовалюту з різними валютами та способами оплати. Він надає платформу для спілкування між продавцем і покупцем, а також забезпечує послугу управління депозитом під час угоди.

Функціонал:

Платформи надають можливість шукати потенційних покупців або продавців біткоїнів, вибираючи валюту та метод оплати.

Вони забезпечують зручну систему комунікації між учасниками угоди для узгодження деталей та умов обміну.

Деякі сервіси надають гарантії безпеки та управління депозитом для захисту інтересів користувачів під час угоди.

Представлена інформація щодо продавця криптоактивів, відгуки інших користувачів

Переваги:

Анонімність – покупці можуть здійснювати угоди анонімно без необхідності реєстрації акаунта.

Більший вибір методів оплати – платформи пропонують широкий вибір способів оплати, включаючи готівку, банківські перекази, електронні платіжні системи тощо.

Глобальний доступ – користувачі можуть здійснювати угоди з усієї країни, не обмежуючись географічними межами.

Недоліки:

Ризик шахрайства – існує ризик недобросовісних учасників, які можуть намагатися обманути інших користувачів під час угоди.

Висока комісія – деякі платформи можуть стягувати високу комісію за обмін, особливо якщо використовуються конвертаційні послуги.

Непередбачуваність курсу – курс біткоїна змінюється протягом часу, що може призвести до фінансових втрат.

Купівля біткоїна через P2P онлайн сервіси може бути зручним та ефективним способом, але варто пам'ятати про ризики та бути обережними під час здійснення угоди. Рекомендуємо користуватися надійними платформами, які забезпечать одночасно вашу вигоду і безпеку при інвестиціях у криптовалюти.

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