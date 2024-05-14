Королі тютюнової тіні

Українська тютюнова тіньова економіка неухильно зростає з 2018 року. Тоді вона становила 4,7% ринку. Особливо стрімко цей процес відбувався після початку великої війни. На кінець 2023 року, за оцінками експертів Kantar Ukraine, кожна четверта сигарета в Україні вироблялася нелегально.

Водночас у березні 2024 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні знизився до 19,1% з 25,7% у жовтні минулого року.

Серед іншого це пояснюють протидією схемам нелегальної реалізації контрафакту.

У ЗМІ є дані про найбільших виробників контрафакту в Україні. Відомі місця, називають і конкретні прізвища тих, хто стоїть за процесами та набуває вигоду.

Умовно їх можна поділити на "сірих", які прикриваються легальним виробництвом, і відверто нелегальних "чорних".

LIGA.net узагальнила дані щодо бенефіціарів цього ринку в Україні.

Королі "сірої" зони

Контрафактні, нелегальні цигарки в Україні завозяться контрабандою або виробляються всередині країни.

Лідери за рівнем розповсюдження нелегальних цигарок

Щодо виробництва контрафакту всередині країни та протидії цьому, то ситуація в цій царині нагадує гойдалку. Періодично з'являється інформація про успіхи, обшуки й навіть вилучення незаконних цигарок і обладнання, та згодом, зазвичай через суди, все це повертається власникам, і все повторюється.