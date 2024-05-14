Короли табачной тени

Украинская табачная теневая экономика неуклонно растет с 2018 года. Тогда она составляла 4,7% рынка. Особенно стремительно этот процесс проходил после начала большой войны. К концу 2023 года, по оценкам экспертов Kantar Ukraine, каждая четвертая сигарета в Украине производилась нелегально.

В то же время в марте 2024 года общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине снизился до 19,1% с 25,7% в октябре прошлого года.

Среди прочего это объясняют противодействием схемам нелегальной реализации контрафакта.

В СМИ есть данные о крупнейших производителях контрафакта в Украине. Известны места, называют и конкретные фамилии тех, кто стоит за процессами и получает выгоду.

Условно их можно разделить на "серых", которые прикрываются легальным производством, и откровенно нелегальных "черных".

LIGA.net обобщила данные по бенефициарам этого рынка в Украине.

Короли "серой" зоны

Контрафактные, нелегальные сигареты в Украине завозятся контрабандой или производятся внутри страны.

Лидеры по уровню распространения нелегальных сигарет

Что касается производства контрафакта внутри страны и противодействия этому, то ситуация в этой сфере напоминает качели. Периодически появляется информация об успехах, обысках и даже изъятии незаконных сигарет и оборудования, но впоследствии, обычно через суды, все это возвращается владельцам, и все повторяется.