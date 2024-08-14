Цього року чи не вперше за останні роки в Україні фіксується значне скорочення ринку нелегальних сигарет. З початку року його обсяг скоротився з 25% до 18% на початок літа.

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Тобто зараз практично кожна п'ята цигарка на ринку продається без сплати вкрай необхідних бюджету грошей. А ще на початку року чверть усього, що продавалось, йшло повз державний бюджет. Це означає недоотримання десятків мільярдів гривень.

Втрачати ці гроші зловмисники не хочуть. Вони вкрай агресивно протидіють представникам держави.

Боротьба з тютюновою тінню є частиною зусиль влади щодо детінізації економіки, яка, за різними оцінками, становить від 30% до 50%. На цьому наполягають наші міжнародні партнери, зокрема у МВФ.

Суміш жахів і трилеру

"Нелегальні виробники сигарет, у своїй протидії слідству та державі, вже перейшли всі можливі та неможливі межі. Вони б’ють поліцейських, щоб унеможливити відбір зразків, заварюють двері та приміщення фабрики, вимикають світло в населеному пункті на дні та тижні. І навіть тупо крадуть арештований товар, який потім ловлять у момент відправки на пошті", – констатує голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Боротьба з тютюновою тінню, за його словами, зараз нагадує сценарії фільмів жахів.