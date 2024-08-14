В этом году почти впервые за последние годы в Украине фиксируется значительное сокращение рынка нелегальных сигарет. С начала года его объем сократился с 25% до 18% до начала лета.

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То есть сейчас практически каждая пятая сигарета на рынке продается без уплаты крайне необходимых бюджету денег. А еще в начале года четверть всего продававшегося шло мимо государственного бюджета. Это означает недополучение десятков миллиардов гривень.

Терять эти деньги злоумышленники не хотят. Они очень агрессивно противодействуют представителям государства.

Борьба с табачной тенью является частью усилий власти по детенизации экономики, которая, по разным оценкам, составляет от 30% до 50%. На этом настаивают наши международные партнеры, в частности МВФ.

Смесь ужасов и триллера

"Нелегальные производители сигарет, в своем противодействии следствию и государству, уже перешли все возможные и невозможные границы. Они избивают полицейских, чтобы сделать невозможным забор образцов, заваривают двери и помещения фабрики, выключают свет в населенном пункте на дни и недели. И даже тупо воруют арестованный товар, который потом ловят в момент отправки на почте", – констатирует председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Борьба с табачной тенью, по его словам, сейчас напоминает сценарии фильмов ужасов.