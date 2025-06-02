"Бʼють по економіці Європи". Німецький Salzgitter оцінив вплив тарифів США на сталь

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Гендиректор німецького металургійного гіганта Salzgitter, другого за величиною виробника сталі в країні, Гуннар Греблер заявив, що нова тарифна політика США завдає серйозного удару по європейській промисловості. Про це пише Reuters.

За даними Німецької асоціації виробників сталі, на США припадає близько п'ятої частини, або 4 млн тонн, європейського експорту сталі за межі ЄС, що робить їх найважливішим експортним ринком для галузі.

"Нестабільна тарифна політика США сильно б'є по економіці Європи, а особливо – Німеччини", – зазначив Греблер.

Крім безпосередньої шкоди для експорту до США, у ЄС спостерігається зростання імпорту дешевшої азійської сталі, що ще більше тисне на європейський ринок, додав Греблер.

Азійська сталь заполонила європейський ринок, тому існують побоювання, що ця тенденція посилиться через американські тарифи.

У відповідь на ці побоювання ЄС 1 квітня посилив квоти на імпорт сталі, щоб скоротити приплив ще на 15% в межах так званого Європейського плану дій щодо сталі та металів.

На тлі новин акції Salzgitter, а також інших європейських сталевиробників, таких як Thyssenkrupp та ArcelorMittal, знизилися на 0,6–1,8%.