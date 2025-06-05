Рада проголосувала за нові ціни на адмінпослуги: перше читання

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Верховна Рада у четвер, 5 червня, підтримала в першому читанні законопроєкт №4380 про адміністративний збір, який має впорядкувати систему оплати за адміністративні послуги.

Автори закону стверджують, що це допоможе місцевим бюджетам покрити витрати на утримання ЦНАП – центрів надання адміністративних послуг, які зараз часто працюють собі у збиток.

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"Основна причина цієї проблеми полягає у тому, що за більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі (як-от 13,60 грн за реєстрацію місця проживання), чи мізерні платежі (за реєстрацію шлюбу – держмито 85 копійок, "місцевий нотаріат" – 17 і 34 копійки тощо), або ж взагалі є безоплатними для споживачів (реєстрація бізнесу, землі тощо)", – йдеться в пояснювальній записці.

Підтриманий у першому читанні законопроєкт визначає близько півтори сотні базових адміністративних послуг, більшість із яких пропонується зробити платними (мінімальна ставка – 20 грн). Наприклад, реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, коштуватимуть 100-200 грн, а плата за реєстрацію шлюбу зросте з нинішніх 85 копійок до 200 грн.

Передбачено знижки 25% для електронних послуг.

Розміри адміністративних зборів переглядатимуться не рідше ніж раз на три роки.

Безоплатними залишаться соціальні та пенсійні послуги, а також послуги для неповнолітніх.