Рада проголосовала за новые цены на админуслуги: первое чтение

Депутаты намерены определить полторы сотни базовых административных услуг. Большинство из них будут платными

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Верховная Рада в четверг, 5 июня, поддержала в первом чтении законопроект №4380 об административном сборе, который должен упорядочить систему оплаты за административные услуги.

Авторы закона утверждают, что это поможет местным бюджетам покрыть расходы по содержанию ЦНАП – центров предоставления административных услуг, которые сейчас часто работают себе в убыток.

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"Основная причина этой проблемы заключается в том, что за большинство административных услуг предусмотрены недостаточно компенсационные платежи (например, 13,60 грн за регистрацию места жительства), или мизерные платежи (за регистрацию брака – госпошлина 85 копеек, "местный нотариат" – 17 и 34 копейки и т.д.), или же вообще являются бесплатными для потребителей (регистрация бизнеса, земли и пр.)", – говорится в пояснительной записке.

Поддержанный в первом чтении законопроект определяет около полутора сотен базовых административных услуг, большинство из которых предлагается сделать платными (минимальная ставка – 20 грн). Например, регистрация бизнеса и земельных участков, которые были бесплатными, будут стоить 100-200 грн, а плата за регистрацию брака вырастет с нынешних 85 копеек до 200 грн.

Предусмотрены скидки 25% для электронных услуг.

Размеры административного сбора будут пересматриваться не реже одного раза в три года.

Безвозмездными останутся социальные и пенсионные услуги, а также услуги для несовершеннолетних.