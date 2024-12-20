Банк Росії після критики Путіна відмовився від підвищення базової ставки

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Центральний банк Росії після критики з боку Володимира Путіна відмовився від підвищення базової ставки, попри збереження високої інфляції. У повідомленні ЦБ РФ йдеться, що поточні монетарні умови зі ставкою 21% формують "необхідні передумови для відновлення процесу дезінфляції та повернення інфляції до мети, попри підвищене поточне зростання цін та високий внутрішній попит".

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Два місяці тому, коли було ухвалено рішення підвищити ключову ставку одразу на 200 базисних пунктів до рекордних 21% річних, російський ЦБ попередив про можливість подальшого підвищення ставки.

Reuters пише, що учасники російського ринку очікували її зростання до 23%, а дехто – й більше. "Там, де жінки керують процесом, неможливого мало", – казав глава банку ВТБ Андрій Костін російським медіа.

Проте 19 грудня, напередодні ухвалення рішення радою директорів Банку Росії, Путін заявив, що "центробанк міг би ефективніше і раніше використовувати інструменти, не пов'язані з підвищенням ключової ставки". За даними Bloomberg, російські бізнес-еліти нажалілися Путіну, що глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна у боротьбі з інфляцією "перегнула палицю" із підвищенням відсоткових ставок.

Сама ж Набіулліна ще кілька тижнів тому анонсувала "жорсткі заходи", без яких не уникнути кризових явищ.

Надвисока ставка у Росії призвела до практичної зупинки зростання роздрібного кредитування і значного уповільнення корпоративного кредитування. Водночас інфляція у Росії залишається високою – близько 11,1% у річному вираженні в жовтні-листопаді.

Банк Росії у пресрелізі сигналізує, що остаточно ще не відкидає подальшого підвищення ставки.