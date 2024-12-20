Банк Росії після критики Путіна відмовився від підвищення базової ставки
Центральний банк Росії після критики з боку Володимира Путіна відмовився від підвищення базової ставки, попри збереження високої інфляції. У повідомленні ЦБ РФ йдеться, що поточні монетарні умови зі ставкою 21% формують "необхідні передумови для відновлення процесу дезінфляції та повернення інфляції до мети, попри підвищене поточне зростання цін та високий внутрішній попит".
Два місяці тому, коли було ухвалено рішення підвищити ключову ставку одразу на 200 базисних пунктів до рекордних 21% річних, російський ЦБ попередив про можливість подальшого підвищення ставки.
Reuters пише, що учасники російського ринку очікували її зростання до 23%, а дехто – й більше. "Там, де жінки керують процесом, неможливого мало", – казав глава банку ВТБ Андрій Костін російським медіа.
Проте 19 грудня, напередодні ухвалення рішення радою директорів Банку Росії, Путін заявив, що "центробанк міг би ефективніше і раніше використовувати інструменти, не пов'язані з підвищенням ключової ставки". За даними Bloomberg, російські бізнес-еліти нажалілися Путіну, що глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна у боротьбі з інфляцією "перегнула палицю" із підвищенням відсоткових ставок.
Сама ж Набіулліна ще кілька тижнів тому анонсувала "жорсткі заходи", без яких не уникнути кризових явищ.
Надвисока ставка у Росії призвела до практичної зупинки зростання роздрібного кредитування і значного уповільнення корпоративного кредитування. Водночас інфляція у Росії залишається високою – близько 11,1% у річному вираженні в жовтні-листопаді.
Банк Росії у пресрелізі сигналізує, що остаточно ще не відкидає подальшого підвищення ставки.
- 19 грудня The Economist написав, що вперше з початку повномасштабної війни українська економіка виглядає "здоровішою", ніж російська.