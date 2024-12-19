Російська еліта скаржиться Путіну на Набіулліну через підвищення ставок – Bloomberg

Ельвіра Набіулліна. Фото: ЕРА

Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна, яку довгий час вважали рятівницею економіки країни в умовах санкцій за війну проти України, тепер стикається з різкою критикою з боку політичної та бізнесової еліти через рекордно високі відсоткові ставки. Про це інформує Bloomberg.

Набіулліна, яка обіймає цю посаду з 2013 року, опинилася під тиском напередодні останнього цього року засідання регулятора щодо ключової ставки, пише агенція. За прогнозами аналітиків, ставка у РФ може бути підвищена з поточних 21% до 23%, а можливо навіть до 24% для стримування інфляції.

Банкіри, бізнесмени та урядовці, які мають можливість звернутися до президента Володимира Путіна, дедалі частіше скаржаться на дії Набіулліної. За даними джерел видання, навіть прем’єр-міністр Михайло Мішустін повідомив Путіну, що дії центрального банку ускладнюють зусилля уряду зі стабілізації економіки, яка постраждала від санкцій.

Попри це, немає жодних ознак того, що Путін планує змінити керівництво Центрального банку. За словами джерел, близьких до Кремля, президент вважає, що Набіулліна діє в рамках необхідних заходів для підтримки економіки.

Центральний банк РФ під її керівництвом підвищив ключову ставку з 16% до 21% від липня, намагаючись повернути інфляцію до цільового показника у 4% до 2025 року. У листопаді річна інфляція становила 8,88%, піднявшись з 8,54% у жовтні, пише Bloomberg.

Набіулліна відігравала ключову роль у стабілізації російської економіки після анексії Криму у 2014 році та після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. У перші дні війни вона підняла ставку до 20% для стабілізації рубля, але згодом поступово її знижувала.

Як пише видання, бізнес-еліта також висловлює невдоволення. Алексій Мордашов, власник сталеливарної компанії Severstal, закликав до обговорення впливу монетарної політики на інфляцію. Герман Греф, керівник Сбербанку, застеріг від ризиків стагфляції та закликав не "перегинати палицю" з підвищенням ставок.

Деякі великі компанії, зокрема державна корпорація Ростех і Роснєфть, заявляють, що високі ставки ставлять під загрозу їх діяльність. Сергій Чемезов, керівник Ростеху, попередив про ризик банкрутства більшості підприємств через високу вартість кредитів.

Центральний банк країни 25 жовтня підвищив ключову ставку з 19% до 21%. На найближчому засіданні ради директорів ЦБ, яке відбудеться в грудні, регулятор може підняти ставку до 23%, прогнозує головний аналітик російського Совкомбанку Михайло Васильєв.

19 грудня під час прямої лінії Путін визнав недопрацювання ЦБ РФ і заявив: "Деякі експерти вважають, що Центробанк міг би ефективніше і раніше використовувати інструменти, не пов'язані з підвищенням ключової ставки. ЦБ це став робити десь влітку, але ці експерти вважають, що це можна і потрібно було робити раніше", – сказав Путін.