Российская элита жалуется Путину на Набиуллину из-за повышения ставок – Bloomberg

Эльвира Набиуллина. Фото: ЕРА

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, долгое время считавшаяся спасительницей экономики страны в условиях санкций за войну против Украины, теперь сталкивается с резкой критикой со стороны политической и бизнес-элиты из-за рекордно высоких процентных ставок. Об этом информирует Bloomberg.

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Набиуллина, занимающая этот пост с 2013 года, оказалась под давлением накануне последнего в этом году заседания регулятора по ключевой ставке, пишет агентство. По прогнозам аналитиков, ставка в РФ может быть повышена с текущих 21% до 23%, а возможно даже до 24% для сдерживания инфляции.

Банкиры, бизнесмены и чиновники, имеющие возможность обратиться к президенту Владимиру Путину, все чаще жалуются на действия Набиуллиной. По данным источников издания, даже премьер-министр Михаил Мишустин сообщил Путину, что действия центрального банка усложняют усилия правительства по стабилизации пострадавшей от санкций экономики.

Тем не менее нет никаких признаков того, что Путин планирует сменить руководство Центрального банка. По словам источников, близких к Кремлю, президент считает, что Набиуллина действует в рамках необходимых мер по поддержке экономики.

Центральный банк РФ под ее руководством повысил ключевую ставку с 16% до 21% с июля, пытаясь вернуть инфляцию к целевому показателю в 4% к 2025 году. В ноябре годовая инфляция составила 8,88%, поднявшись с 8,54% в октябре, пишет Bloomberg.

Набиуллина играла ключевую роль в стабилизации российской экономики после аннексии Крыма в 2014 году и после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В первые дни войны она подняла ставку до 20% для стабилизации рубля, но потом постепенно ее снижала.

Как пишет издание, бизнес-элита также выражает недовольство. Алексей Мордашов, владелец сталелитейной компании Severstal, призвал к обсуждению влияния монетарной политики на инфляцию. Герман Греф, руководитель Сбербанка, предостерег от рисков стагфляции и призвал не "перегибать палку" с повышением ставок.

Некоторые крупные компании, в том числе государственная корпорация "Ростех" и "Роснефть", заявляют, что высокие ставки ставят под угрозу их деятельность. Сергей Чемезов, руководитель Ростеха, предупредил о риске банкротства большинства предприятий из-за высокой стоимости кредитов.

Центральный банк страны 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21%. На ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится в декабре, регулятор может поднять ставку до 23%, прогнозирует главный аналитик российского Совкомбанка Михаил Васильев.

19 декабря во время прямой линии Путин признал недоработки ЦБ РФ и заявил: "Некоторые эксперты полагают, что Центробанк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. ЦБ это стал делать где-то летом, но эти эксперты считают, что это можно и нужно было делать раньше", — сказал Путин.