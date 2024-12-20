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Центральный банк России после критики со стороны Владимира Путина отказался от повышения базовой ставки, несмотря на сохранение высокой инфляции. В сообщении ЦБ РФ говорится, что текущие монетарные условия со ставкой 21% формируют "необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос".

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Два месяца назад, когда было принято решение повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до рекордных 21% годовых, российский ЦБ предупредил о возможности дальнейшего повышения ставки.

Reuters пишет, что участники российского рынка ожидали ее роста до 23%, а некоторые – и больше. "Там, где женщины управляют процессом, невозможного мало", — говорил глава банка ВТБ Андрей Костин российским медиа.

Однако 19 декабря, накануне принятия решения советом директоров Банка России, Путин заявил, что "центробанк мог бы более эффективно и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки". По данным Bloomberg, российские бизнес-элиты нажаловались Путину, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в борьбе с инфляцией "перегнула палку" с повышением процентных ставок.

Сама Набиуллина еще несколько недель назад анонсировала "жесткие меры", без которых не избежать кризисных явлений.

Сверхвысокая ставка в России привела к практической остановке роста розничного кредитования и значительному замедлению корпоративного кредитования. При этом инфляция в России остается высокой – около 11,1% в годовом выражении в октябре-ноябре.

Банк России в пресс-релизе сигнализирует, что окончательно еще не исключает дальнейшего повышения ставки.