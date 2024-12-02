Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ

Позитивно оцінюють свої перспективи лише підприємства торгівлі

Фото: George Ivanchenko/EPA

Індекс очікувань ділової активності опустився відразу на 2.2 пункта у листопаді до 47.2 після того, як місяцем раніше майже досяг нейтрального рівня (49.4). Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Посилення інтенсивності бойових дій, відновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему, подальше зростання витрат на енергію, оплату праці та логістику, прискорення інфляції, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність стримували економічну активність і вплинули на ослаблення очікувань бізнесу, пояснюють у НБУ.

Підприємства торгівлі єдині позитивно оцінили свою ділову активність завдяки сталому внутрішньому попиту та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 51.4 (у жовтні – 51.9).

Підприємства промисловості послабили оцінки економічних перспектив з огляду на погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс – 46.7 (49.8).

Підприємства сфери послуг також послабили оцінки результатів своєї діяльності на тлі зростання витрат на логістику, дефіциту електроенергії та нестачі кваліфікованих кадрів: секторальний індекс – 44.8 (47.2).

Підприємства будівництва надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, враховуючи сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури, а також брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс – 43.6 (49.6).

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Ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів очікували на скорочення кількості персоналу, найістотніше – у сфері послуг.