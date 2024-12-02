Бизнес ухудшил оценку своих перспектив из-за российских атак на энергетику — индекс НБУ

Положительно оценивают свои перспективы только предприятия торговли

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Индекс ожиданий деловой активности опустился сразу на 2.2 пункта в ноябре до 47.2 после того, как месяцем ранее почти достиг нейтрального уровня (49.4). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Ужесточение интенсивности боевых действий, возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак на энергосистему, дальнейший рост затрат на энергию, оплату труда и логистику, ускорение инфляции, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность сдерживали экономическую активность и повлияли на ослабление ожиданий бизнеса, объясняют в НБУ.

Предприятия торговли единственные положительно оценили свою деловую активность благодаря постоянному внутреннему спросу и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в ноябре составил 51.4 (в октябре – 51.9).

Предприятия промышленности ослабили оценки экономических перспектив, учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, перебои с энергоснабжением и рост производственных затрат: секторальный индекс – 46.7 (49.8).

Предприятия сферы услуг также ослабили оценки результатов своей деятельности на фоне роста затрат на логистику, дефицита электроэнергии и нехватки квалифицированных кадров: секторальный индекс – 44.8 (47.2).

Предприятия строительства предоставили самые пессимистические оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры, а также нехватку квалифицированных работников: секторальный индекс – 43.6 (49.6).

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Ситуация на рынке труда остается сложной. Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращение количества персонала, самое существенное – в сфере услуг.