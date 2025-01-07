Дефіцит кадрів в Україні спричинив подальше зростання зарплат — НБУ

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У грудні 2024 року на українському ринку праці продовжував спостерігатися значний дефіцит кадрів, що сприяло подальшому зростанню заробітних плат. Як повідомляється у січневому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ), попит і пропозиція на робочу силу дещо послабилися через сезонні чинники, але тенденція до зростання зберігається.

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Кількість нових вакансій і резюме в грудні зменшилася проти попередніх місяців. Це було спричинено традиційним сезонним спадом активності на ринку праці. Однак у річному вимірі обсяги вакансій і резюме зросли, що свідчить про подальше пожвавлення ринку.

Попри незначне збільшення пропозиції робочої сили, дефіцит кадрів залишається суттєвим і обмежує діяльність багатьох підприємств. Особливо це стосується секторів економіки, які потребують висококваліфікованих працівників.

Заробітні плати продовжували зростати високими темпами, підкріпленими дефіцитом робочої сили. Згідно з даними Державної служби статистики України (ДССУ), у третьому кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% у річному вимірі, тоді як реальні доходи працівників збільшилися на 14,2%. У багатьох галузях реальні зарплати вже перевищили показники третього кварталу 2021-го — останнього мирного року до початку повномасштабного вторгнення.

За непрямими показниками, темпи зростання зарплат зберігалися і в четвертому кварталі 2024 року.