Найбільший приріст зарплат цього року в IT-сфері – Держстат

Рівень середньої зарплати в Україні за девʼять місяців 2024 року зріс на 22,2%

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Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень-вересень 2024 року. Найбільший приріст спостерігається в IT-сфері.

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Загалом середній рівень зарплати по економіці становив 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найвищі середні заробітки зафіксовано у сферах:

Інформація та телекомунікації – 50 752 грн (+37,7% до відповідного періоду 2023 року).

Фінансова та страхова діяльність – 40 194 грн (+20,5%).

Професійна, наукова та технічна діяльність – 36 167 грн (+24,6%).

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у:

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 15 172 грн (+20,9%).

Тимчасове розміщення та організація харчування – 15 526 грн (+30,5%).

Освіта – 13 970 грн (+15,6%).

Рівень зарплат у цих сферах залишається нижчим за середній по економіці, проте всі галузі продемонстрували приріст, порівнюючи з попереднім роком.

Інші ключові показники

Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування – 26 964 грн (+24,0%).

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 28 095 грн (+23,3%).

Будівництво – 18 418 грн (+30,6%).

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 16 405 грн (+17,4%).

Рівень середньої зарплати в Україні (Дані: Держстат)