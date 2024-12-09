Найбільший приріст зарплат цього року в IT-сфері – Держстат
Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень-вересень 2024 року. Найбільший приріст спостерігається в IT-сфері.
Загалом середній рівень зарплати по економіці становив 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найвищі середні заробітки зафіксовано у сферах:
Інформація та телекомунікації – 50 752 грн (+37,7% до відповідного періоду 2023 року).
Фінансова та страхова діяльність – 40 194 грн (+20,5%).
Професійна, наукова та технічна діяльність – 36 167 грн (+24,6%).
Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у:
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 15 172 грн (+20,9%).
Тимчасове розміщення та організація харчування – 15 526 грн (+30,5%).
Освіта – 13 970 грн (+15,6%).
Рівень зарплат у цих сферах залишається нижчим за середній по економіці, проте всі галузі продемонстрували приріст, порівнюючи з попереднім роком.
Інші ключові показники
Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування – 26 964 грн (+24,0%).
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 28 095 грн (+23,3%).
Будівництво – 18 418 грн (+30,6%).
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 16 405 грн (+17,4%).
- За даними наданого LIGA.net аналізу OLX Робота, станом на жовтень цього року спеціальності з найменшою кількістю відгуків пошукачів на вакансію передбачають зарплату вище середньої.