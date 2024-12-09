Наибольший рост зарплат в этом году в IT-сфере – Госстат
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о среднемесячной заработной плате штатных работников за январь-сентябрь 2024 года. Наибольший прирост наблюдается в IT-сфере.
В целом средний уровень зарплаты по экономике составил 20 592 грн, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Высокие средние заработки зафиксированы в сферах:
Информация и телекоммуникации – 50 752 грн (+37,7% к соответствующему периоду 2023 года).
Финансовая и страховая деятельность – 40 194 грн (+20,5%).
Профессиональная, научная и техническая деятельность – 36 167 грн (+24,6%).
Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в:
Искусство, спорт, развлечения и отдых – 15 172 грн (+20,9%).
Временное размещение и организация питания – 15 526 грн (+30,5%).
Образование – 13 970 грн (+15,6%).
Уровень зарплат в этих сферах остается ниже среднего по экономике, однако все отрасли продемонстрировали прирост по сравнению с предыдущим годом.
Другие ключевые показатели
Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 26 964 грн (+24,0%).
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 28 095 грн (+23,3%).
Строительство – 18 418 грн (+30,6%).
Здравоохранение и предоставление социальной помощи – 16 405 грн (+17,4%).
- По данным предоставленного LIGA.net анализа OLX Работа, по состоянию на октябрь этого года специальности с наименьшим количеством отзывов соискателей на вакансию предусматривают зарплату выше средней.