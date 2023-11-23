Держава виплатила перший мільйон компенсацій за працевлаштування людей з інвалідністю

Держава компенсувала роботодавцям понад 1 млн грн за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Працюємо над тим, щоб люди з інвалідністю, зокрема й отриманою внаслідок війни, могли продовжувати працювати й самореалізовуватись. Тому запропонували підприємцям компенсувати їхні витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм комфортні умови для роботи", – сказала Бережна.

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За її словами, понад 20 роботодавців уже скористались такою можливістю – придбали для своїх працівників необхідні їм допоміжні засоби, спеціалізовані меблі, пристрої. Держава компенсувала їм ці витрати загалом на понад 1 млн грн.

Зокрема, компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю отримали підприємці Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Черкаської областей.

Серед працівників, для яких облаштували робочі місця, – бухгалтер, учитель, інженер з охорони праці, діловод, адміністратор, менеджер в торгівлі, водій, слюсар зі складання металевих конструкцій.

У серпні уряд запровадив програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І групи – до 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат), для осіб з інвалідністю ІІ групи – до 67 тис. грн (10 мінімальних зарплат).

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