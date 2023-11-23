Государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью

Государство компенсировало работодателям более 1 млн грн за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"Работаем над тем, чтобы люди с инвалидностью, в том числе и полученной в результате войны, могли продолжать работать и самореализовываться. Поэтому предложили предпринимателям компенсировать их расходы на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью, чтобы обеспечить им комфортные условия для работы", – сказала Бережная.

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По ее словам, более 20 работодателей уже воспользовались такой возможностью – приобрели для своих работников необходимые им вспомогательные средства, специализированную мебель, устройства. Государство компенсировало им эти расходы в общей сложности более 1 млн грн.

В частности компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью получили предприниматели Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черкасской областей.

Среди работников, для которых обустроили рабочие места – бухгалтер, учитель, инженер по охране труда, делопроизводитель, администратор, менеджер в торговле, водитель, слесарь по сборке металлических конструкций.

В августе правительство ввело программу предоставления компенсаций работодателям расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I группы – до 100,5 тыс. грн (15 минимальных зарплат), для лиц с инвалидностью ІІ группы – до 67 тыс. грн (10 минимальных зарплат).

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