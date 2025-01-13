Дія переходить на державні банки для оплати держпослуг
Дія додала перший державний банк – Укргазбанк (UGB) – для онлайн-оплати держпослуг, податків та зборів. Про це повідомляє пресслужба Дії.
"Для платежів підійде українська карта і закордонна, окрім карт Росії та Білорусі, звичайно. Переходити в жодні інші застосунки при оплаті не доведеться", – йдеться в повідомленні.
Через Дію можна сплатити:
- Донати на UNITED24
- Податки ФОП
- Штрафи правил дорожнього руху
- Заміну посвідчення водія
- Військові облігації
- Судові штрафи, судовий збір
- Шлюб онлайн
Про додавання нових платіжних партнерів Дія повідомить додатково.
- 10 січня 2025 року на порталі "Дія" відновили автоматичне відкриття ФОП.