Дія переходить на державні банки для оплати держпослуг

Першим держбанком для оплати держпослуг у Дія став Укргазбанк

Фото: Дія/telegram

Дія додала перший державний банк – Укргазбанк (UGB) – для онлайн-оплати держпослуг, податків та зборів. Про це повідомляє пресслужба Дії.

"Для платежів підійде українська карта і закордонна, окрім карт Росії та Білорусі, звичайно. Переходити в жодні інші застосунки при оплаті не доведеться", – йдеться в повідомленні.

Через Дію можна сплатити:

Донати на UNITED24

Податки ФОП

Штрафи правил дорожнього руху

Заміну посвідчення водія

Військові облігації

Судові штрафи, судовий збір

Шлюб онлайн

Про додавання нових платіжних партнерів Дія повідомить додатково.