Дія переходить на державні банки для оплати держпослуг
Фото: Дія/telegram

Дія додала перший державний банк – Укргазбанк (UGB) – для онлайн-оплати держпослуг, податків та зборів. Про це повідомляє пресслужба Дії.

"Для платежів підійде українська карта і закордонна, окрім карт Росії та Білорусі, звичайно. Переходити в жодні інші застосунки при оплаті не доведеться", – йдеться в повідомленні.

Через Дію можна сплатити:

  • Донати на UNITED24
  • Податки ФОП
  • Штрафи правил дорожнього руху
  • Заміну посвідчення водія
  • Військові облігації
  • Судові штрафи, судовий збір
  • Шлюб онлайн

Про додавання нових платіжних партнерів Дія повідомить додатково.

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