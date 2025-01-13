Дия переходит на государственные банки для оплаты госуслуг
Дия подключила первый государственный банк — Укргазбанк (UGB) – для онлайн-оплаты госуслуг, налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба Дии.
"Для платежей подойдет украинская карта и зарубежная, кроме карт России и Беларуси, конечно. Переходить ни в какие другие приложения при оплате не придется", — говорится в сообщении.
Через Дию можно оплатить:
- Донаты на UNITED24
- Налоги ФОП
- Штрафы ПДД
- Замену водительского удостоверения
- Военные облигации
- Судебные штрафы, судебный сбор
- Брак онлайн
О подключении новых платежных партнеров Дия сообщит дополнительно.
- 10 января 2025 года на портале "Дия" возобновили автоматическое открытие ФОП.