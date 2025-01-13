Дия переходит на государственные банки для оплаты госуслуг
Фото: Дия/telegram

Дия подключила первый государственный банк — Укргазбанк (UGB) – для онлайн-оплаты госуслуг, налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба Дии.

"Для платежей подойдет украинская карта и зарубежная, кроме карт России и Беларуси, конечно. Переходить ни в какие другие приложения при оплате не придется", — говорится в сообщении.

Через Дию можно оплатить:

  • Донаты на UNITED24
  • Налоги ФОП
  • Штрафы ПДД
  • Замену водительского удостоверения
  • Военные облигации
  • Судебные штрафы, судебный сбор
  • Брак онлайн

О подключении новых платежных партнеров Дия сообщит дополнительно.

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