Дия переходит на государственные банки для оплаты госуслуг

Первым госбанком для оплаты госуслуг в Дия стал Укргазбанк

Фото: Дия/telegram

Дия подключила первый государственный банк — Укргазбанк (UGB) – для онлайн-оплаты госуслуг, налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба Дии.

"Для платежей подойдет украинская карта и зарубежная, кроме карт России и Беларуси, конечно. Переходить ни в какие другие приложения при оплате не придется", — говорится в сообщении.

Через Дию можно оплатить:

Донаты на UNITED24

Налоги ФОП

Штрафы ПДД

Замену водительского удостоверения

Военные облигации

Судебные штрафы, судебный сбор

Брак онлайн

О подключении новых платежных партнеров Дия сообщит дополнительно.