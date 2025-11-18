ДПС запустила ТAX Control – сайт, де можна поскаржитися на будь-яке податкове порушення

Податкова створила цифровий інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування

Фото: Depositphotos

Державна податкова служба запускає цифровий сервіс ТAX Control. Це інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

"Це саме про спільну відповідальність та боротьбу з тінню. До речі, створити такий інструмент, давно просив і сам бізнес. Бо це дієво у боротьбі з подвійними стандартами. І результат залежить від кожного з нас", – зазначила керівниця податкової.

Запровадження TAX Control підтримав голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев. Нардеп нагадав, що за законом продавець зобов’язаний видати чек автоматично.

"Бо ухилянт, який запитує, чи потрібен тобі чек, не маючи права на таке запитання за законом, краде не в абстрактної держави, не у Гетманцева. Він краде у тебе, твоїх батьків і дітей", – зазначив Гетманцев, закликавши вимагати чек і повідомляти про порушення.

Цифровий інструмент TAX Control розміщений на вебпорталі ДПС. Працює цілодобово та з будь-якого пристрою.

З його допомогою можна повідомити про:

→ невидачу фіскального чека,

→ торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,

→ відмову прийняти картку,

→ роботу без державної реєстрації,

→ неоформлених працівників.

Відправнику повідомлення про порушення доведеться вказати:

→ тип порушення;

→ область та адресу місця, де виявлено порушення;

→ дані заявника: ПІБ, повна поштова адреса, телефон, email.

Крім того, слід коротко описати ситуацію (не менше 30 символів) і за бажання прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).

TAX Control працює для всієї України, крім тимчасово окупованих територій, де податкові органи наразі не здійснюють діяльність.