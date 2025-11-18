ГНС запустила ТAX Control – сайт, где можно пожаловаться на любое налоговое нарушение

Налоговая создала цифровой инструмент для выявления нарушений в сфере торговли, услуг или общественного питания

Фото: Depositphotos

Государственная налоговая служба запускает цифровой сервис ТAX Control. Это инструмент для выявления нарушений в сфере торговли, услуг или общественного питания. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

"Это именно о совместной ответственности и борьбе с тенью. Кстати, создать такой инструмент, давно просил и сам бизнес. Потому что это действенно в борьбе с двойными стандартами. И результат зависит от каждого из нас", – отметила руководитель налоговой.

Введение TAX Control поддержал председатель налогового комитета Совета Даниил Гетманцев. Нардеп напомнил, что по закону продавец обязан выдать чек автоматически.

"Потому что уклонист, который спрашивает, нужен ли тебе чек, не имея права на такой вопрос по закону, ворует не у абстрактного государства, не у Гетманцева. Он ворует у тебя, твоих родителей и детей", – отметил Гетманцев, призвав требовать чек и сообщать о нарушениях.

Цифровой инструмент TAX Control размещен на веб-портале ГНС. Работает круглосуточно и с любого устройства.

С его помощью можно сообщить о:

→ невыдаче фискального чека,

→ торговле без лицензии или с нарушением реализации подакцизной продукции,

→ отказе принять карточку,

→ работе без государственной регистрации,

→ неоформленных работниках.

Отправителю уведомления о нарушении придется сообщить о:

→ типе нарушения;

→ области и адресе места, где выявлено нарушение;

→ данных заявителя: ФИО, полный почтовый адрес, телефон, email.

Кроме того, следует кратко описать ситуацию (не менее 30 символов) и при желании прикрепить фото или другие доказательства (до 5 МБ).

TAX Control работает для всей Украины, кроме временно оккупированных территорий, где налоговые органы пока не осуществляют деятельность.