"Думаю, це буде в межах 40 000". У Раді обговорюють підвищення зарплат військовим – нардеп

Фото: пресслужба Верховної Ради

У Верховній Раді обговорюють підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям. Відповідні поправки подано до проєкту державного бюджету на 2026 рік, розповів в ефірі Новини.Live нардеп Михайло Цимбалюк (Батьківщина), перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Перше, де ми пропонуємо додатково додати, – це сектор безпеки й оборони і грошове забезпечення військового. Бо не може бути середня зарплата по державі 30 000 грн, а військовий отримує 20 000. Пропозиції є різні – від 30, 40, 50 000 і вище. Я думаю, реально це буде в межах 40 000", – сказав він.

Джерелом фінансування, на думку Цимбалюка, має стати міжнародна фінансова допомога, яку партнери поки що не дозволяють використовувати на військові видатки.

"Є і доручення президента, і певні домовленості на рівні перемовин, що партнери зможуть допомагати у фінансуванні саме грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ й інших військових формувань. Це дуже позитивно, і я думаю, що нам вдасться досягнути цього результату", – сказав депутат.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа (Слуга народу) раніше розповіла, що з Європейською комісією тривають переговори щодо можливості використання залишку ERA Loans на операційні військові потреби. "Прогноз дуже оптимістичний", – написала вона 2 жовтня у Facebook.

Власний внутрішній ресурс України на фінансування військових видатків, за її словами, повністю вичерпаний, а непопулярні рішення, такі як підвищення податку на додану вартість, в нинішній Раді ухвалити неможливо.