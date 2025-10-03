"Думаю, это будет в пределах 40 000". В Раде обсуждают повышение зарплат военным – нардеп

Фото: пресс-служба Верховной Рады

В Верховной Раде обсуждают повышение денежного обеспечения военнослужащим. Соответствующие поправки поданы в проект государственного бюджета на 2026 год, рассказал в эфире "Новини.Live" нардеп Михаил Цимбалюк (Батькивщина), первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Первое, где мы предлагаем дополнительно добавить, – это сектор безопасности и обороны и денежное обеспечение военного. Потому что не может быть средняя зарплата по государству 30 000 грн, а военный получает 20 000. Предложения есть разные – от 30, 40, 50 000 и выше. Я думаю, реально это будет в пределах 40 000", – сказал он.

Источником финансирования, по мнению Цимбалюка, должна стать международная финансовая помощь, которую партнеры пока не позволяют использовать на военные расходы.

"Есть и поручение президента, и определенные договоренности на уровне переговоров, что партнеры смогут помогать в финансировании именно денежного обеспечения военнослужащих ВСУ и других военных формирований. Это очень позитивно, и я думаю, что нам удастся достичь этого результата", – сказал депутат.

Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа (Слуга народа) ранее рассказала, что с Европейской комиссией продолжаются переговоры о возможности использования остатка ERA Loans на операционные военные нужды. "Прогноз очень оптимистичный", – написала она 2 октября в Facebook.

Собственный внутренний ресурс Украины на финансирование военных расходов, по ее словам, полностью исчерпан, а непопулярные решения, такие как повышение налога на добавленную стоимость, в нынешней Раде принять невозможно.