Економіка Франції пережила вкрай поганий тиждень через розпуск парламенту – Bloomberg

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Інвестори негативно відреагували на розпуск французького парламенту та оголошення дострокових виборів. Рішення Емманюеля Макрона викликало страх погіршення фінансового становища Франції й навіть нової кризи євро, пише Bloomberg.

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Індекс CAC 40 за тиждень впав 6,2%, втративши весь приріст за рік; французькі акції разом втратили 200 млрд євро вартості. Таке падіння поставило Францію під загрозу втрати статусу найбільшого фондового ринку в Європі й призвело до ослаблення євро щодо долара.

Прихильна до бізнесу партія Макрона "Відродження" має відносно слабкі рейтинги, тому за результатами виборів посада прем'єр-міністра може дістатися ультраправим з партії Марін Ле Пен "Національне відродження" або коаліції лівих політичних сил, які погрожують скасувати більшість економічних реформ Макрона.

Їхня перемога означатиме збільшення державних витрат у той час, коли Франція й так ледь справляється з бюджетним дефіцитом.

"Французькі державні облігації переживають найгірший тиждень за останні приблизно 13 років, але попереду може бути ще гірше, бо спреди прибутковості розширюються, згущуючи хмари над євро та периферійними борговими цінними паперами", – попереджають експерти Bloomberg.

Євро з початку тижня впав до $1,07, що є мінімумом щодо долара за останні півтора місяця, а показники волатильності наступного місяця різко зросли. Це свідчить про занепокоєння трейдерів, які бачать ризик нестабільної торгівлі напередодні виборів.