Экономика Франции пережила крайне плохую неделю из-за роспуска парламента – Bloomberg

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Инвесторы негативно отреагировали на роспуск французского парламента и оглашение досрочных выборов. Решение Эмманюэля Макрона вызвало страх ухудшения финансового положения Франции и даже нового кризиса евро, пишет Bloomberg.

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Индекс CAC 40 за неделю упал 6,2%, потеряв весь прирост за год; французские акции вместе потеряли 200 млрд евро стоимости. Такое падение поставило Францию под угрозу потери статуса крупнейшего фондового рынка в Европе и привело к ослаблению евро по отношению к доллару.

Приверженная бизнесу партия Макрона "Возрождение" имеет относительно слабые рейтинги, поэтому по результатам выборов должность премьер-министра может достаться ультраправым из партии Марин Ле Пен "Национальное возрождение" или коалиции левых политических сил, которые грозятся отменить большинство экономических реформ Макрона.

Их победа означает увеличение государственных расходов в то время, когда Франция и так едва справляется с бюджетным дефицитом.

"Французские государственные облигации переживают худшую неделю за последние примерно 13 лет, но впереди может быть еще хуже, потому что спреды доходности расширяются, сгущая облака над евро и периферийными долговыми ценными бумагами", — предупреждают эксперты Bloomberg.

Евро с начала недели упал до $1,07, что является минимумом по отношению к доллару за последние полтора месяца, а показатели волатильности в следующем месяце резко выросли. Это свидетельствует о беспокойстве трейдеров, которые видят риск нестабильной торговли в преддверии выборов.