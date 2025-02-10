Енергетика, водопостачання, бізнес: ЄІБ підписав нові угоди з Україною

У портфелі ЄІБ 25 проєктів в Україні на 5 млрд євро

Фото: пресслужба Кабміну

Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Про це повідомляється на урядовому порталі із посиланням на підсумки першого візиту в Україну президентки ЄІБ Надії Кальвіньо.

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Зокрема, 16,5 млн євро ЄІБ виділяє на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності. Ці кошти надані Міністерством економіки Німеччини й будуть використані для об'єктів відновлюваної енергетики, зазначено у пресреліз ЄІБ, який є у розпорядженні LIGA.net.

Підписано угоди на 100 млн євро кредиту та фінансових гарантій з українськими банками, серед яких Укрексімбанк, ПроКредит Банк та Укргазбанк на підтримку малого й середнього бізнесу в Україні. Ці угоди відривають можливість додаткового залучення 400 млн євро за аналогічними програмами.

Також ЄІБ погодив фінансування чотирьох проєктів у межах програми Ukraine Facility на загальну суму 420 млн євро.

Так 100 млн євро виділяється на проєкт Ukraine Recovery III (відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб і громад).

Ще 100 млн євро на програму Ukraine District Heating (фінансування проєктів із централізованого теплопостачання), що реалізовуватиметься через Укрексімбанк.

Також 100 млн євро на проєкт Ukraine Water Recovery (відновлення водопостачання та водовідведення, зокрема, на заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби).

Решту 120 млн євро — на підтримку Укргідроенерго.

Додатково ЄІБ профінансує доступ з України до загальноєвропейського номера екстреної служби допомоги 112. Номер 112 використовується в деяких країнах за межами ЄС, наприклад, у Швейцарії та Південній Африці, і доступний у всьому світі в мережах мобільного зв'язку GSM. Загальна вартість запровадження номера 112 в Україні – 40 млн євро.

Загалом ЄІБ фінансує 25 проєктів в Україні на суму 4,95 млрд євро.