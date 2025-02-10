Энергетика, водоснабжение, бизнес: ЕИБ подписал новые соглашения с Украиной

В портфеле ЕИБ 25 проектов в Украине на 5 млрд евро

Фото: пресс-служба Кабмина

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашения, предусматривающие финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на итоги первого визита в Украину президента ЕИБ Нади Кальвиньо.

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В частности, 16,5 млн евро ЕИБ выделяет на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности. Эти средства предоставлены Министерством экономики Германии и будут использованы для объектов возобновляемой энергетики, указано в предоставленном LIGA.net пресс-релизе ЕИБ.

Подписаны соглашения на 100 млн евро кредита и финансовых гарантий с украинскими банками, включая Укрэксимбанк, ПроКредит Банк и Укргазбанк на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине. Эти соглашения отрывают возможность дополнительного привлечения 400 млн евро по аналогичным программам.

Также ЕИБ согласовал финансирование четырех проектов в рамках программы Ukraine Facility на общую сумму 420 млн евро.

Так 100 млн евро выделяется на проект Ukraine Recovery III (восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии, и строительство новой базовой инфраструктуры для обеспечения достойных условий жизни для перемещенных лиц и принимающих общин).

Еще 100 млн евро на программу Ukraine District Heating (финансирование проектов по централизованному теплоснабжению), которая будет реализовываться через Укрэксимбанк.

Также 100 млн евро на проект Ukraine Water Recovery (восстановлении водоснабжения и водоотвода, включая меры, направленные на преодоление последствий разрушения Каховской дамбы).

Оставшиеся 120 млн евро — на поддержку Укргидроэнерго.

Дополнительно ЕИБ профинансирует доступ из Украины к общеевропейскому номеру экстренной службы помощи 112. Номер 112 используется в некоторых странах за пределами ЕС, например, в Швейцарии и Южной Африке, и доступен по всему миру в сетях мобильной связи GSM. Общая стоимость внедрения номера 112 в Украине – 40 млн евро.

В целом у ЕИБ финансирует 25 проектов в Украине на сумму 4,95 млрд евро.