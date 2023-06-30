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"Це ще не рішення". Шурма пояснив свої слова про відмову від готівки в Україні

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 16:32
Фото: пресслужба Офісу президента

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що не говорив про наміри заборонити готівку в Україні як про ухвалене рішення. На пресконференції у п'ятницю він пояснив, що держава тільки аналізує, чи це можливо і що для цього потрібно робити.

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"Відбулась дуже велика маніпуляція і спекуляція цим фактом. Що було сказано в Лондоні [на конференції з питань відновлення України]? Було сказано, що ми аналізуємо досвід і сценарій переведення всієї економіки на cashless. Це все, що було сказано. І це дійсно так, ми дійсно аналізуємо і дивимося, чи це можливо і як. Це ще не рішення", – сказав Шурма.

Він припустив, що гостра реакція суспільства на його слова насамперед викликана тим, що люди масово отримують доходи в готівці внаслідок схем з мінімізації податків.

"Об'єктивно: люди не платять податків. Якщо ми подивимося на структуру того, як отримують наші громадяни доходи, то люди в недержавному секторі, на жаль, до 60-70% не сплачують в повному обсязі податки. Це факт. Достатньо подивитися споживчі витрати, суму офіційно виплачених зарплат, скласти пропорцію – не потрібно здійснювати якісь глибокі дослідження", – сказав він.

Шурма додав, що навіть за бажання одномоментне введення cashless неможливе. Для цього потрібно зробити з десяток масштабних реформ в інших сферах: податкова реформа, тотальна амністія капіталів, розвиток інфраструктури для безготівкових платежів, запровадження повної державної гарантії на гроші в цифровому вигляді, навчання людей тощо.

Сьогодні немає жодної держави, яка б повністю відмовилась від готівки, зауважив Шурма. Але є декілька успішних прикладів країн, які впритул підійшли до цього. Однією з таких країн, за його словами, є Швеція.

"Цей шлях вони проходили доволі довго, працюючи над всіма сумнівами… Зайняв цей шлях близько 10 років. Але світ почав розвиватися значно швидше, цифрові продукти почали з’являтися і розвиватися експоненціальними темпами… Ми можемо пройти цей шлях не за 10 років, а в рази швидше. Але, безумовно, це не буде про один день – це буде процес тривалий", – наголосив Шурма.

Андрій Водяний
готівкаРостислав Шурма
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