"Это еще не решение". Шурма объяснил свои слова об отказе от наличных денег в Украине

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что не говорил о намерениях запретить наличные деньги в Украине как о принятом решении. На пресс-конференции в пятницу он пояснил, что государство только анализирует, возможно ли это и что для этого нужно делать.

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"Произошла очень большая манипуляция и спекуляция этим фактом. Что было сказано в Лондоне [на конференции по вопросам восстановления Украины]? Было сказано, что мы анализируем опыт и сценарий перевода всей экономики на cashless. Это все, что было сказано. И это действительно так, мы действительно анализируем и смотрим, возможно ли и как. Это еще не решение", – сказал Шурма.



Он предположил, что острая реакция общества на его слова, прежде всего, вызвана тем, что люди массово получают доходы в наличных деньгах вследствие схем по минимизации налогов.

"Объективно: люди не платят налоги. Если мы посмотрим на структуру того, как получают наши граждане доходы, то люди в негосударственном секторе, к сожалению, до 60-70% не платят в полном объеме налоги. Это факт. Достаточно посмотреть потребительские расходы, сумму официально выплаченных зарплат, составить пропорцию – не нужно проводить какие-то глубокие исследования", – сказал он.

Шурма добавил, что даже при желании одномоментный ввод cashless невозможен. Для этого нужно сделать с десяток масштабных реформ в других сферах: налоговую реформу, тотальную амнистию капиталов, развитие инфраструктуры для безналичных платежей, введение полной государственной гарантии на деньги в цифровом виде, обучение людей и тому подобное.

Сегодня нет ни одного государства, которое полностью отказалось бы от наличных денег, отметил Шурма. Но есть несколько успешных примеров стран, которые вплотную подошли к этому. Одной из таких стран, по его словам, является Швеция.

"Этот путь они проходили довольно долго, работая над всеми сомнениями… Занял этот путь около 10 лет. Но мир начал развиваться гораздо быстрее, цифровые продукты начали появляться и развиваться экспоненциальными темпами… Мы можем пройти этот путь не через 10 лет, а в разы быстрее. Но, безусловно, это не будет об одном дне – это будет процесс длительный", – подчеркнул Шурма.