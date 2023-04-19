В Украине стало на 40 млрд грн меньше наличных денег в обращении — НБУ

Сумма наличных денег в обращении в Украине сократилась на 5,6% или на 40 млрд грн с начала года до 676,1 млрд грн по состоянию на 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В обращении находится 2,7 млрд банкнот на 670,2 млрд грн и 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,7 млрд грн.

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С начала года из оборота изымались наличные деньги, выпущенные в 2022 году на волне ажиотажного спроса, спровоцированного войной и угрозой потенциальных блекаутов из-за ракетных обстрелов России, объясняют в НБУ.

Сейчас на одного жителя Украины приходится 66 банкнот и 170 монет (на 1 января 2023 года – 71 банкнота и 169 монет соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривень (27% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет – 10 копеек (28,4%).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 10 гривень (3,7% от общего количества банкнот в обращении), среди монет – 10 гривень (около 1%).

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Роман Бриль

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