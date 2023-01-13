В Украине увеличилось количество наличных денег, Нацбанк назвал самую популярную банкноту

Оборот наличных денег в Украине за 2022 год вырос на 14,1% (на 88,5 млрд грн) – до 716,1 млрд грн. Больше всего в обращении 500-гривневых банкнот, сообщает пресс-служба НБУ.

С начала агрессии из-за неопределенности ситуации спрос граждан на наличные деньги существенно вырос.

"В то же время все смогли быстро убедиться, что даже несмотря на войну, финансовые сервисы бесперебойно работают, безналичные расчеты производятся, поэтому уже с начала апреля спрос на наличные начал постепенно уменьшаться", – заявили в НБУ.

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Вторая волна роста наличных денег в обращении началась с ноября и была связана с массированными ракетными ударами РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого рост наличных денег в обращении наблюдался до конца 2022 года, добавили в пресс-службе.

Наиболее распространенные монеты и банкноты

По состоянию на 1 января 2023 года в обращении было более 2,9 млрд банкнот на общую сумму 710,5 млрд грн, а также почти 14,2 млрд монет на сумму 5,5 млрд грн.

На одного жителя Украины приходилось: 71 банкнота и 169 платежных разменных и оборотных монет.

Традиционно, как и год назад, в наличном обращении находилось больше монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет в обращении), а меньше всего — монет номиналом 10 грн (0,9%).

Среди банкнот меньше всего сейчас в обращении – номиналом 10 грн, ведь НБУ постепенно заменяет их на соответствующие оборотные монеты. Год назад меньше всего в наличном обращении находилось банкнот номиналом в 1000 грн.

Больше всего сейчас в обращении банкнот номиналом 500 грн. В начале прошлого года лидером по этому показателю являлась банкнота номиналом 200 грн.

С 1 января 2023 года Национальный банк начал изымать бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов для их замены обновленными денежными знаками.

Наталія Софієнко

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