Нацбанк выпустил вертикальную банкноту 20 грн к годовщине российского вторжения – фото

Национальный банк выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим!" к годовщине полномасштабного российского вторжения. В отличие от обычных банкнот, она выполнена вертикально, сообщила пресс-служба НБУ.

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Банкнота номиналом 20 гривень вводится в обращение с 23 февраля.

Она будет законным платежным средством, но выпущена ограниченным тиражом 300 000 штук, из которых две трети – в сувенирной упаковке, а остальные – в конвертах. Купить их можно будет с 24 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а с конца марта – в банках-дистрибьюторах.

Основным изображением лицевой стороны памятной банкноты являются фигуры трех военных, устанавливающих государственный флаг на фоне фрагментов карты Украины с Крымом и другими оккупированными территориями, а также флагов стран, поддерживающих Украину.

Вверху размещен текст на украинском и английском языках: "24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и в то же время – те основные ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира".

На оборотной стороне – стилизованная композиция, олицетворяющая физические страдания и духовные переживания украинцев в оккупации – связанные руки за спиной, за которой угадывается фигура со следом от пули в виде мака.

Дизайн банкноты создал художник Владимир Таран.

С 1 января 2023 года Национальный банк начал изымать бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов для их замены обновленными денежными знаками.

Андрій Водяний

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