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Фонд держмайна не зміг із першого разу продати активи російського олігарха Шелкова

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10.08.2023, 14:01
Фонд держмайна не зміг із першого разу продати активи російського олігарха Шелкова - Фото
Частина активів Інвестагро (Фото: Prozorro.Продажі)

Аукціон із продажу раніше арештованої 100% частки у статутному капіталі агрокомпанії Інвестагро російського бізнесмена Михайла Шелкова не відбувся через відсутність заявок потенційних покупців. Про це повідомляє Transparency International Ukraine із посиланням на дані платформи Prozorro.Продажі.

Аукціон перенесли на 18 серпня зі зниженням стартової ціни на 50% до 27,5 млн грн.

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На початку 2023 року суд стягнув цей та інші активи Шелкова (ВСМПО Титан Україна, Демуринський ГЗК, компанію Тай-мінералз та інші) у дохід держави, а уряд передав їх Фонду держмайна для приватизації.

У червні Фонд держмайна виставив на приватизацію Інвестагро за стартовою ціною 55 млн грн й зі вступним внеском 11 млн грн.

Інвестагро займається вирощуванням сільгоспкультур та має земельний банк у 1300 га.

  • Проти Шелкова запроваджено санкції через те, що він сприяв збройній агресії Росії проти України. ВСМПО-Авісма, що йому належить, постачала титанову продукцію компаніям оборонпрому Росії, зокрема в рамках договорів на виконання державного оборонного замовлення.
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Роман Бриль
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