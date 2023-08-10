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Фонд госимущества не смог с первого раза продать активы российского олигарха Шелкова

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 14:01
Фонд госимущества не смог с первого раза продать активы российского олигарха Шелкова - Фото
Часть активов Инвестагро (Фото: Prozorro.Продажі)

Аукцион по продаже ранее арестованной 100% доли в уставном капитале агрокомпании Инвестагро российского бизнесмена Михаила Шелкова не состоялся из-за отсутствия заявок потенциальных покупателей. Об этом сообщает Transparency International Ukraine со ссылкой на данные платформы Prozorro.Продажи.  

Аукцион перенесли на 18 августа с понижением стартовой цены на 50% до 27,5 млн грн.  

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В начале 2023 года суд взыскал этот и другие активы Шелкова (ВСМПО Титан Украина, Демуринский ГОК, компанию Тай-минералз и другие) в доход государства, а правительство передало их Фонду госимущества для приватизации. 

В июне Фонд госимущества выставил на приватизацию Инвестагро по стартовой цене в 55 млн грн и со вступительным взносом 11 млн грн.  

Инвестагро занимается выращиванием сельхозкультур и имеет земельный банк в 1300 га. 

  • Против Шелкова введены санкции из-за того, что он способствовал вооруженной агрессии России против Украины. Принадлежащая ему ВСМПО-Ависма поставляла титановую продукцию компаниям оборонпрома России, в частности в рамках договоров на выполнение государственного оборонного заказа.
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Роман Брыль
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