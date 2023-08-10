Фонд госимущества не смог с первого раза продать активы российского олигарха Шелкова

Аукцион по продаже ранее арестованной 100% доли в уставном капитале агрокомпании Инвестагро российского бизнесмена Михаила Шелкова не состоялся из-за отсутствия заявок потенциальных покупателей. Об этом сообщает Transparency International Ukraine со ссылкой на данные платформы Prozorro.Продажи.

Аукцион перенесли на 18 августа с понижением стартовой цены на 50% до 27,5 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В начале 2023 года суд взыскал этот и другие активы Шелкова (ВСМПО Титан Украина, Демуринский ГОК, компанию Тай-минералз и другие) в доход государства, а правительство передало их Фонду госимущества для приватизации.

В июне Фонд госимущества выставил на приватизацию Инвестагро по стартовой цене в 55 млн грн и со вступительным взносом 11 млн грн.

Инвестагро занимается выращиванием сельхозкультур и имеет земельный банк в 1300 га.

Против Шелкова введены санкции из-за того, что он способствовал вооруженной агрессии России против Украины. Принадлежащая ему ВСМПО-Ависма поставляла титановую продукцию компаниям оборонпрома России, в частности в рамках договоров на выполнение государственного оборонного заказа.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях