FT: Євросоюз згоден на щорічний перегляд допомоги Україні, але не на умовах Орбана

За день до саміту в Брюсселі досі немає впевненості – підтримає чи ні Угорщина програму фінансової допомоги для України

Фото: EPA

Європейський Союз згоден на щорічний перегляд програми Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років. Про це повідомила газета Financial Times напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться у четвер, 1 лютого.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Лідери Євросоюзу "щороку проводитимуть дебати щодо імплементації програми", йдеться в проєкті висновків саміту. Проте такі перегляди не потребуватимуть одноголосного рішення країн ЄС.

На щорічному перегляді фінансової допомоги Україні наполягає Угорщина та її прем'єр-міністр Віктор Орбан. Інші країни виступають проти того, щоб створювати Угорщині додаткові можливості блокувати допомогу Україні.

Угорський прем'єр хоче, щоб щорічне рішення стосовно продовження допомоги Україні було одноголосним.

FT пише, що за день до саміту досі не відомо, чи погодиться Орбан на такі умови. "Станом на зараз у нас немає угоди", – сказав виданню один з європейських дипломатів.

Євросоюз хоче затвердити Ukraine Facility – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня прем'єр Угорщини не дозволив ухвалити це рішення. Запитання планують знову розглянути на саміті, який відбудеться 1 лютого.

Читайте також: Сійярто про 50 млрд євро для України: Це не двостороннє питання, вирішимо в Брюсселі