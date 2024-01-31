FT: Євросоюз згоден на щорічний перегляд допомоги Україні, але не на умовах Орбана
Європейський Союз згоден на щорічний перегляд програми Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років. Про це повідомила газета Financial Times напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться у четвер, 1 лютого.
Лідери Євросоюзу "щороку проводитимуть дебати щодо імплементації програми", йдеться в проєкті висновків саміту. Проте такі перегляди не потребуватимуть одноголосного рішення країн ЄС.
На щорічному перегляді фінансової допомоги Україні наполягає Угорщина та її прем'єр-міністр Віктор Орбан. Інші країни виступають проти того, щоб створювати Угорщині додаткові можливості блокувати допомогу Україні.
Угорський прем'єр хоче, щоб щорічне рішення стосовно продовження допомоги Україні було одноголосним.
FT пише, що за день до саміту досі не відомо, чи погодиться Орбан на такі умови. "Станом на зараз у нас немає угоди", – сказав виданню один з європейських дипломатів.
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