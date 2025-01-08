Гроші на "куцій" платоспроможності: бізнес-консультантка окреслила ресторанні тренди у 2025 році

Заклади масового харчування для "бідних" у 2025 році зможуть в Україні заробити більше, ніж преміумсегмент, вважає консультантка рестораторів

Ресторан (Фото: ЕРА)

На тлі того, що зараз в Україні поступово залишаються два типи закладів харчування: для багатих та для "бідних", більш успішною для рестораторів у 2025 році буде орієнтація саме на економсегменті відвідувачів, вважає директор Аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.

Про це йдеться в її публікації в розділі "Думка" на LIGA.net.

"Заклади для "бідних" можуть заробити більше, особливо коли це мережа. І за ними в Україні майбутнє, принаймні цього року", – зазначено в її тексті.

Вона уточнює, що до категорії "бідних" зараховує людей, які наразі з різних причин економно витрачають свої кошти.

"Одразу поясню, що під бідними маю на увазі людей, які змушені бути економними, не можуть витрачати зайвого (хочуть, але не можуть). До бідних, до речі, вже можна віднести колишній середній клас. Тому що основний тренд в Україні – стрімке зменшення платоспроможності більшості населення. Вона, ця платоспроможність, ще є, але якась вже не така. "Куца" платоспроможність", – пише Ольга Насонова.

На її думку, "популярність таких ритейлерів, як АТБ, Аврора, також говорить про актуальність форматів для бідних".

Вона також зазначає, що працювати в преміальному сегменті в Україні теж доволі привабливо, але в ньому вже серйозна конкуренція, і інвестиції в такий заклад дуже великі, а публіка надто вимоглива.