Деньги на "куцей" платежеспособности: бизнес-консультант — о ресторанных трендах в 2025-м

Заведения массового питания для "бедных" в 2025 году смогут в Украине заработать больше, чем премиум-сегмент, считает консультант рестораторов

Ресторан (Фото: ЕРА)

На фоне того, что сейчас в Украине постепенно остаются два типа питания: для богатых и для "бедных", более успешной для рестораторов в 2025 году будет ориентация именно на экономсегменте посетителей, считает директор Аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

Об этом говорится в ее публикации в разделе "Мнение" на LIGA.net.

"Учреждения для "бедных" могут заработать больше, особенно когда это сети. И за ними в Украине будущее, по крайней мере в этом году", – сказано в тексте.

Она уточняет, что к категории "бедных" относит людей, которые по разным причинам экономно тратят свои средства.

"Сразу объясню, что под бедными имею в виду людей, вынужденных быть экономными, которые не могут тратить лишнего (хотят, но не могут). К бедным, кстати, уже можно отнести бывший средний класс. Потому что основной тренд в Украине – стремительный уменьшение платежеспособности большинства населения. Она, эта платежеспособность, еще есть, но какая-то уже не такая. "Куцая" платежеспособность", – пишет Ольга Насонова.

По ее мнению: "Популярность таких ретейлеров, как АТБ, Аврора, также говорит об актуальности форматов для бедных".

Она также отмечает, что работать в премиальном сегменте в Украине тоже довольно привлекательно, но в нем уже серьезная конкуренция, и инвестиции в такое заведение очень велики, а публика слишком требовательна.