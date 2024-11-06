Історичний рекорд: через РРО пройшло 408 млрд грн у жовтні
Обсяг торгівельних угод через реєстратори розрахункових операцій (РРО, фіскальні касові апарати) оновив історичний рекорд у жовтні – 408,36 млрд грн. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
Попередній рекорд було зафіксовано у січні 2024 року – 310,2 млрд грн.
Середньоденний обсяг угод зріс до 13,2 млрд грн у жовтні проти 10 млрд грн у січні.
Гетманцев пояснив зростання обсягу торгівельних угод через РРО, зокрема, й збільшенням кількості перевірок фіскальними органами.
У січні-жовтні 2024 року було проведено 29 100 перевірок та за їх результатами донараховано та сплачено до бюджету 240,5 млн грн, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
"Хочу застерегти шановних торгівців від ухилення обліку операцій через РРО", – написав Гетманцев у соцмережах.
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