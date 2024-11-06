Исторический рекорд: через РРО прошло 408 млрд грн в октябре

В среднем за день через РРО проходило 13,2 млрд грн в октябре

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Объем торговых сделок через регистраторы расчетных операций (РРО, фискальные кассовые аппараты) обновил исторический рекорд в октябре – 408,36 млрд грн. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе 2024 года – 310,2 млрд грн.

Среднедневной объем сделок вырос до 13,2 млрд грн в октябре против 10 млрд грн в январе.

Гетманцев объяснил рост объема торговых сделок через РРО, в том числе, и увеличением количества проверок фискальными органами.

В январе-октябре 2024 года было проведено 29 100 проверок и по их результатам доначислено и уплачено в бюджет 240,5 млн грн, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"Хочу предостеречь уважаемых торговцев от уклонения учета операций через РРО", — написал Гетманцев в соцсетях.