Исторический рекорд: через РРО прошло 408 млрд грн в октябре
Объем торговых сделок через регистраторы расчетных операций (РРО, фискальные кассовые аппараты) обновил исторический рекорд в октябре – 408,36 млрд грн. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе 2024 года – 310,2 млрд грн.
Среднедневной объем сделок вырос до 13,2 млрд грн в октябре против 10 млрд грн в январе.
Гетманцев объяснил рост объема торговых сделок через РРО, в том числе, и увеличением количества проверок фискальными органами.
В январе-октябре 2024 года было проведено 29 100 проверок и по их результатам доначислено и уплачено в бюджет 240,5 млн грн, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
"Хочу предостеречь уважаемых торговцев от уклонения учета операций через РРО", — написал Гетманцев в соцсетях.
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