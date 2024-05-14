Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду. Чим займатиметься

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів створив Стратегічну інвестиційну раду — дорадчий орган при уряді. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Його завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції щодо вдосконалення законодавства", – пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За інформацією Міністерства фінансів, Стратегічна інвестиційна рада відіграватиме ключову роль у визначенні стратегічних пріоритетів для публічних інвестицій як завдяки власним ресурсам держави, так і за кошти міжнародних партнерів.

Зокрема, Рада схвалюватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, а також здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, головою Ради буде прем’єр-міністр. У нього в Раді буде три заступники: міністр економіки, міністр фінансів та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

14 травня Кабмін призначив в. о. керівників Мінагрополітики та Мінінфраструктури.

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