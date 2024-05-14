Кабмин создал Стратегический инвестиционный совет. Чем будет заниматься
Кабинет министров создал Стратегический инвестиционный совет — совещательный орган при правительстве. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Его задача: сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность, наработать предложения по усовершенствованию законодательства", — объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По информации Министерства финансов Стратегический инвестиционный совет будет играть ключевую роль в определении стратегических приоритетов для публичных инвестиций как за счет собственных ресурсов государства, так и средств международных партнеров.
В частности, Совет будет одобрять среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций, единый портфель публичных инвестиционных проектов, а также осуществлять верхнеуровневый мониторинг их реализации.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, главой Совета будет премьер-министр. У него в Совете будет три заместителя: министр экономики, министр финансов и министр развития общин, территорий и инфраструктуры.
- 14 мая Кабмин назначил и. о. руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры.