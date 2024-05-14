Кабмин создал Стратегический инвестиционный совет. Чем будет заниматься

Совет будет определять стратегические приоритеты для публичных инвестиций

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров создал Стратегический инвестиционный совет — совещательный орган при правительстве. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Его задача: сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность, наработать предложения по усовершенствованию законодательства", — объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По информации Министерства финансов Стратегический инвестиционный совет будет играть ключевую роль в определении стратегических приоритетов для публичных инвестиций как за счет собственных ресурсов государства, так и средств международных партнеров.

В частности, Совет будет одобрять среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций, единый портфель публичных инвестиционных проектов, а также осуществлять верхнеуровневый мониторинг их реализации.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, главой Совета будет премьер-министр. У него в Совете будет три заместителя: министр экономики, министр финансов и министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

14 мая Кабмин назначил и. о. руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры.

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