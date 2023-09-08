Кабмін запровадив додаткову вимогу для тендерів від 50 000 грн на Prozorro
Кабінет міністрів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. Тепер замовник окрім уже чинних процедур має обґрунтувати та пояснити необхідність публічних закупівель на суму понад 50 000 грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
Таке обґрунтування має бути підтверджено керівництвом замовника.
"Тендер через Prozorro сам по собі не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам'ятає випадки, коли закупівля пройшла прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликала суспільний резонанс", – пояснила міністр економіки Юлія Свириденко.
Постанова також зменшує перелік підстав, за якими державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму.
Також документ посилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.
Крім того, було внесено зміни щодо участі у тендерах підсанкційних компаній.
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