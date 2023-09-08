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Кабмин ввел дополнительное требование для тендеров от 50 000 грн на Prozorro

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08.09.2023, 17:27
Кабмин ввел дополнительное требование для тендеров от 50 000 грн на Prozorro - Фото
Фото: Prozorro/Facebook

Кабинет министров внес изменения в правила проведения публичных закупок во время действия военного положения. Теперь заказчик помимо уже существующих процедур должен обосновать и объяснить необходимость публичных закупок на сумму более 50 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.  

Такое обоснование должно быть подтверждено руководством заказчика.

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"Тендер через Prozorro сам по себе не гарантирует автоматического положительного результата. Многие помнят случаи, когда закупка прошла прозрачно, конкурентно и по правилам, но обоснованность потребности или условия закупки вызвали общественный резонанс", — объяснила министр экономики Юлия Свириденко.

Постановление также уменьшает перечень оснований, по которым государственные заказчики могут не идти через конкурентные торги, а подписывать контракты напрямую.

Также документ усиливает ответственность государственных заказчиков за злоупотребление таким основанием, как настоятельная потребность.

Кроме того, были внесены изменения относительно участия в тендерах подсанкционных компаний. 

Роман Брыль
закупкикабминprozorro
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