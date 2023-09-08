Кабмин ввел дополнительное требование для тендеров от 50 000 грн на Prozorro
Кабинет министров внес изменения в правила проведения публичных закупок во время действия военного положения. Теперь заказчик помимо уже существующих процедур должен обосновать и объяснить необходимость публичных закупок на сумму более 50 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
Такое обоснование должно быть подтверждено руководством заказчика.
"Тендер через Prozorro сам по себе не гарантирует автоматического положительного результата. Многие помнят случаи, когда закупка прошла прозрачно, конкурентно и по правилам, но обоснованность потребности или условия закупки вызвали общественный резонанс", — объяснила министр экономики Юлия Свириденко.
Постановление также уменьшает перечень оснований, по которым государственные заказчики могут не идти через конкурентные торги, а подписывать контракты напрямую.
Также документ усиливает ответственность государственных заказчиков за злоупотребление таким основанием, как настоятельная потребность.
Кроме того, были внесены изменения относительно участия в тендерах подсанкционных компаний.
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